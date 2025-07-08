Футуристичний раритет 70-х років "прогулявся" Києвом: в чому унікальність цього авто (відео)

Разом із ним на публіку виставили і брата-близнюка

У столиці помітили незвичайний автомобіль з Кіровоградської області. Мова йде про класичний американський спорткар Chevrolet Corvette C3, який коштує близько 30 тисяч євро.

Фотографії раритетного авто з'явилися в соціальних мережах. Користувачі активно обговорюють появу такої машини на українських дорогах.

Chevrolet Corvette C3 — цінність та характеристики

Chevrolet Corvette C3 випускався американською компанією General Motors з 1968 по 1982 рік. Це третє покоління легендарного спорткара, яке стало одним з найвпізнаваніших у світі завдяки своєму футуристичному дизайну.

Автомобіль отримав характерну форму кузова з вузькою "талією" посередині. Передня частина машини мала довгий капот, а задня — короткий звис з круглими ліхтарями.

Під капотом встановлювалися різні двигуни об'ємом від 5,7 до 7,4 літра. Найпотужніші версії розвивали до 460 кінських сил, що дозволяло розганятися до 100 км/год за 5-6 секунд.

Corvette C3 мав скловолоконний кузов, тому авто було легшим за сталеві аналоги. Салон оздоблювався шкірою та мав спортивні крісла з підголівниками.

За час виробництва було випущено понад 540 тисяч екземплярів цього покоління. Сьогодні добре збережені примірники коштують від 20 до 80 тисяч доларів залежно від року випуску та стану.

В Україні такі автомобілі зустрічаються рідко, бо їх складно та дорого обслуговувати. Більшість власників привозять їх з США або Європи для колекціонування.

Згідно з базою номерів авто, конкретно цей екземпляр 1971 року випуску, об'єм двигуна — 5,7 л. Авто зареєстровано у Кіровоградській області.

Також на відео можна побачити брата цього Корветта — 1978 року випуску у чорному кольорі.

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