"Потужномобіль" з'явився на вулицях Рівного: чим ретро-авто здивувало українців (відео)

Кадри з автомобілем, що впевнено розсікає дорогами міста, викликали жваве обговорення серед користувачів

У Рівному помітили справжню патріотичну родзинку — рідкісну ретро-машину, пофарбовану в яскраві синьо-жовті кольори українського прапора. Цей автомобіль привернув увагу місцевих жителів і швидко став темою обговорень у соцмережах.

Таке відео опублікували в одному з місцевих пабліків. Автівка схожа на радянську ГАЗ М-20 "Побєда".

Відео з автомобілем, що впевнено курсує вулицями міста, викликало різноманітні реакції.

Один із коментаторів зауважив: "Чому не на фронті?", — висловлюючи жартівливе здивування, що така патріотична машина не бореться за країну на передовій. Інший охарактеризував її як "потужномобіль", підкреслюючи, що навіть попри свій вік, автомобіль має певний шарм і силу. Ще один користувач із сарказмом відзначив: "Так ТЦК їздить".

Що пишуть користувачі під відео

Поява такого авто здивувала жителів Рівного. І хоча машина має поважний вік, вона нагадала українцям про патріотизм, який мешкає навіть у повсякденному житті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що місяць тому в Рівному помітили незвичний і рідкісний автомобіль — це золотистий спорткар, ймовірно, модель McLaren 750S.