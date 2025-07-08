Футуристический раритет 70-х годов "прогулялся" по Киеву: в чем уникальность этого авто (видео)

Вместе с ним на публику выставили и брата-близнеца

В столице был замечен необычный автомобиль из Кировоградской области. Речь идет о классическом американском спорткаре Chevrolet Corvette C3, который стоит около 30 тысяч евро.

Фотографии раритетного авто появились в социальных сетях.

Chevrolet Corvette C3 — ценность и характеристики

Chevrolet Corvette C3 выпускался американской компанией General Motors с 1968 по 1982 год. Это третье поколение знаменитого спорткара, которое стало одним из самых узнаваемых в мире благодаря своему футуристическому дизайну.

Автомобиль получил характерную форму кузова с узкой талией посередине. Передняя часть машины имела длинный капот, а задняя — короткий свес с круглыми фонарями.

Под капотом устанавливались разные двигатели объемом от 5,7 до 7,4 литра. Самые мощные версии развивали до 460 лошадиных сил, что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 5-6 секунд.

Corvette C3 имел стекловолоконный кузов, поэтому авто было легче стальных аналогов. Салон украшался кожей и имел спортивные кресла с подголовниками.

За время производства было выпущено более 540 000 экземпляров этого поколения. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры стоят от 20 до 80 тысяч долларов в зависимости от года выпуска и состояния.

В Украине такие автомобили встречаются редко, потому что их сложно и дорого обслуживать. Большинство владельцев привозят их из США или Европы для коллекционирования.

Согласно базе номеров авто, именно этот экземпляр 1971 года выпуска, объем двигателя – 5,7 л. Авто зарегистрировано в Кировоградской области.

Также на видео можно увидеть брата этого Корветта – 1978 года выпуска в черном цвете.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве заметили редкий Aston Martin с культовым V12. Уникальное тюнингованное авто было снято на улицах столицы.