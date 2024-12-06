У Києві помітили рідкісний Aston Martin з культовим V12 (фото)

Унікальне тюнінговане авто зафільмували на вулицях столиці

У центрі Києва помітили рідкісний автомобіль британської марки Aston Martin. Модель DB9 2005 року випуску миттєво привернула увагу автомобільних ентузіастів та перехожих унікальним тюнінгом від спеціалізованої студії Kahn Design.

Відповідне фото опублікували у місцевих телеграм-каналах. Зовнішній вигляд автомобіля вирізняється низкою спеціальних модифікацій. Повністю "карбонізований" капот, встановлені аеродинамічні елементи обважування та 20-дюймові колісні диски додають транспортному засобу особливого шарму. Загострений спойлер на даху багажника підкреслює спортивний характер авто.

Салон автомобіля виконаний у стриманому двоколірному дизайні з контрастними швами. Особливістю інтер'єру є оздоблення керма замшею, що надає йому винятковості та елегантності.

Технічні характеристики Aston Martin DB9 вражають професіоналів та любителів автомобільної техніки. Під капотом розміщений потужний дванадцятициліндровий двигун V12 об'ємом 5,9 літра. Максимальна швидкість сягає 301 кілометра на годину. Розгін до першої сотні здійснюється за 4,9 секунди.

Модель DB9 є справжнім символом британської автомобільної інженерії. Лінійка цих автомобілів випускалася з 2004 по 2016 роки та вважається однією з найвпізнаваніших. Автомобіль створений на платформі VH, розробленій спеціально для люксових спортивних транспортних засобів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помітили унікальну тюнінговану Bentley Bentayga. Її ціна зараз складає близько 155 тисяч доларів.