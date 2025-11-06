Водіям категорично не рекомендують ставити ці покришки взимку: у чому їхня небезпека
Невідповідна гума може збільшити гальмівний шлях
Українцям категорично не рекомендують використовувати шиповану гуму на своїх автомобілях. Такі покришки можуть бути небезпечними у нашому кліматі.
Досвідчений шиномонтажник Віталій Миколайович у коментарі "Телеграфу" попередив про небезпеку.
Він пояснив, що в Україні шиповані шини законом не заборонені, але "перевзуватися" в них не варто:
"У нашому кліматичному поясі – однозначно ні! Її навіть зараз ніде не купиш. Продають зимову гуму під шип, де закладають спеціальні місця".
Головна проблема — збільшений гальмівний шлях.
При екстреному гальмуванні шипована гума збільшує у 1,5-2 рази гальмівний шлях і на льоду, і на асфальті
