Водіям категорично не рекомендують ставити ці покришки взимку: у чому їхня небезпека

Денис Подставной
Автомобіль взимку
Автомобіль взимку

Невідповідна гума може збільшити гальмівний шлях

Українцям категорично не рекомендують використовувати шиповану гуму на своїх автомобілях. Такі покришки можуть бути небезпечними у нашому кліматі.

Досвідчений шиномонтажник Віталій Миколайович у коментарі "Телеграфу" попередив про небезпеку.

Він пояснив, що в Україні шиповані шини законом не заборонені, але "перевзуватися" в них не варто:

"У нашому кліматичному поясі – однозначно ні! Її навіть зараз ніде не купиш. Продають зимову гуму під шип, де закладають спеціальні місця".

Головна проблема — збільшений гальмівний шлях.

При екстреному гальмуванні шипована гума збільшує у 1,5-2 рази гальмівний шлях і на льоду, і на асфальті

попереджає Віталій Миколайович

