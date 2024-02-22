Иностранцы теперь могут вступить в Нацгвардию Украины: на какие должности

Иностранные граждане могут служить в украинской армии по контракту

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии Украины. Речь идет о тех, кто находится на территории нашей страны на законных основаниях.

"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины", – сказано в соответствующем указе на сайте президента. Указ вступил в силу со дня его подписания — 21 февраля 2024 года.

Иностранные граждане могут служить в украинской армии по контракту. Они могут занимать как рядовые должности, так и должности сержантского и старшинского состава.

Иностранцам, которые хотят вступить в ряды Нацгвардии нужно обратиться либо в ТЦК по месту жительства, либо непосредственно в воинскую часть Нацгвардии, в которой хотят служить. После медосмотра и профессионального отбора потребуется сдать нормативы по физподготовке. Для принятых на военную службу иностранцев устанавливается испытательный срок в два месяца. Иностранцы, которые впервые принимаются на военную службу, должны принять официальное обязательство неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины.

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