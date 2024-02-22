Экс-глава "Укроборонпрома" назначен Зеленским на новую должность: послом, но не туда, куда собирались
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Раньше речь шла о Чехии
В четверг, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Азербайджан. В указе отмечается, что им стал Гусев Юрий Вениаминович.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины. Глава государства подписал указ №86/2024.
В нем указано, что Гусев Юрий Вениаминович назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.
Напомним, что Гусев работал в разных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, являлся председателем Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 года он занимал должность директора "Укроборонпрома".
В июне 2023 года Зеленский уволил его с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром". Через некоторое время "Телеграфу" сообщили, что Гусев может занять должность посла в Чехии.
Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, до какого момента Зеленский будет легитимным.