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Экс-глава "Укроборонпрома" назначен Зеленским на новую должность: послом, но не туда, куда собирались

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Гусев Юрий Вениаминович Новость обновлена 22 февраля 2024, 18:15
Гусев Юрий Вениаминович. Фото Facebook.com

Раньше речь шла о Чехии

В четверг, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Азербайджан. В указе отмечается, что им стал Гусев Юрий Вениаминович.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины. Глава государства подписал указ №86/2024.

В нем указано, что Гусев Юрий Вениаминович назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.

Указ №86/2024
Указ №86/2024

Напомним, что Гусев работал в разных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, являлся председателем Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 года он занимал должность директора "Укроборонпрома".

В июне 2023 года Зеленский уволил его с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром". Через некоторое время "Телеграфу" сообщили, что Гусев может занять должность посла в Чехии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, до какого момента Зеленский будет легитимным.

Теги:
#Азербайджан #Владимир Зеленский #Юрій Гусєв