"Не хочемо підігрувати": Кулеба розповів, як Україна відреагує на розсипану кукурудзу у Польщі

Ситуацію потрібно вирішувати спільними зусиллями

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна відреагує на висипані 160 млн т кукурудзи поляками, але не емоційно. Інцидент він назвав провокацією, і зазначив, що вона спрямована якраз на емоції.

Так буде легше посварити українців та поляків, тож не варто підігравати. Кулеба так відповів на запитання журналістки видання hromadske, поставлене 25 лютого на полях пресконференції "Україна. Рік 2024".

Кулеба про реакцію України на розсипану кукурудзу

"Очевидно, спеціально організуються такі провокації для того, щоб спровокувати емоційну реакцію України. Реакція буде, але вона буде не емоційною, тому що ми не підіграватимемо тим, хто намагається остаточно посварити Україну та Польщу", — сказав міністр.

Кулеба відзначив дії польського уряду. Перший інцидент із розсипаним українським зерном не залишився без їхньої реакції. Також у польському уряді відреагували на протестувальника, який мав на тракторі плакат-звернення до Путіна.

Міністр упевнений, що сторони матимуть змогу уникнути погіршення ситуації спільними зусиллями. Але це станеться, якщо польський уряд так само принципово реагуватиме і на подальші провокації.

Зазначимо, що йдеться про інцидент, який стався у ніч проти 25 лютого. Тоді поляки розкрили 8 вагонів, де зберігалася українська кукурудза. Зерно висипали на землю.

На день раніше поляки знову "відзначилися". Тоді вони висипали українську сою, пошкодивши вагон. "Укрзалізниця" звернулася до правоохоронних органів. Зазначимо, що ці інциденти трапилися на різних залізничних станціях.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він упевнений, що питання буде вирішено.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про намір захищати український бізнес. Про це він сказав, коментуючи ситуацію на кордоні із Польщею.