Верховна Рада готова долучитися до місії з вирішення зернової блокади на кордоні з Польщею, — віцеспікерка Кондратюк

Конструктивний і фаховий діалог дозволить нашій країні знайти порозуміння і взаємовигідне вирішення питання

Верховна Рада України готова долучитися до з розв'язання проблеми зернової блокади на кордоні України з Польщею.

Про це заявила віцеспікерка Олена Кондратюк, реагуючи на ініціативу Президента України Володимира Зеленського про зустріч урядів обох країн на кордоні.

"Ми готові активно включитися в діалог із Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща, а також на рівні профільних комітетів", — заявила Олена Кондратюк, яка очолює міжпарламентську асамблею двох країн. Вона нагадала, що буквально вчора мала розмову на цю тему зі своєю колежанкою, Віцемаршалком польського Сейму Монікою Веліховською.

"Переконана, це рух у правильному напрямку. Тільки відвертий, конструктивний і фаховий діалог дозволить нам знайти порозуміння і взаємовигідне вирішення питання. Постійне загострення цієї ситуації не вигідне ані Україні, ані Польщі. Від цього у виграші лише росія", — зазначила у своєму дописі на Фейсбук віцеспікерка Верховної Ради.

"Маємо разом поламати плани кремля роздмухати цю ситуацію до конфлікту між нашими дружніми народами", — вважає Олена Кондратюк.

Раніше "Телеграф" писав, що у РНБО та Кабміні зробили заяви, не мовчать і у Варшаві. Влада Польщі підтвердила, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається в країні