"Це вам не зерно з вагонів висипати": український коментатор Ліги чемпіонів присоромив поляків (відео)

Диктор звернув увагу громадськості на проблему на кордоні

Український коментатор Павло Посохов звернув увагу глядачів на проблему блокади українського кордону польськими фермерами, які під час акції протесту розсипали українське зерно на залізничних коліях. Момент потрапив у трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Порту" — "Арсенал".

Відповідний епізод стався на 57-й хвилині гри. Запис поєдинку доступний на сайті megogo.

Форвард "Порту" Франсішку Консейсау на фланзі обійшов польського захисника "Арсеналу" Якуба Ківера, який згодом сфолив на супернику. Рефері показав поляку жовту картку і призначив штрафний у бік воріт Канонірів. Посохов у цей момент зробив випад у бік поляків, які топталися по українському зерну.

"Консейсау обігрує Ківера, буде жовта картка для поляка. Це вам не зерно з вагонів висипати", — сказав Посохов.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Польщі для врегулювання ситуації

Нагадаємо, матч "Порту" — "Арсенал" завершився перемогою господарів з рахунком 1:0. На останніх секундах Галено забив супергол, вирвавши перемогу для своєї команди.

Огляд матчу "Порту" — "Арсенал"

Раніше повідомлялося, що влада Польщі розблокує польсько-український кордон для військової, гуманітарної та медичної допомоги, щоб вона надходила в Україну без затримок. До речі, уряди Польщі та України проведуть зустріч у Варшаві, щоб обговорити ситуацію, що склалася.