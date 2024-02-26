Посол Зварич та Кулеба відреагували на розсипане поляками зерно, а ті зробили нову заяву

До протестів фермерів незабаром приєднаються і перевізники

Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на черговий акт вандалізму з українською агропродукцією на кордоні: за його словами, такі дії шкодять не лише нашій країні, а й Польщі. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи гасла польських провокаторів про те, щоб диктатор "Путін прийшов" заявив, що полякам варто бути дуже обережними "з такими історіями".

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємось до польської влади та поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти та справедливо покарати винних у таких ганебних діях", — написав Зварич у соцмережі X.

Кулеба ж зазначив, що заклики деяких польських фермерів "Путін прийди" вкрай небезпечні. Йдеться про плакат із закликом до російського диктатора Володимира Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою", який був використаний під час протестів.

"Ті люди, які колись на Донбасі закликали Путіна прийти та навести лад, коли Путін прийшов — їх перших і розстріляли самі росіяни. Тому не треба полякам грати з цими історіями: "Путін прийди, порядок наведи". Бо потім, коли російський чобіт знову тупцюватиме польською землею, буде дуже гірко. Доведеться Польщі платити страшну ціну", — сказав він в ефірі на "Інтері".

Тим часом польські перевізники мають намір доєднатися до фермерів та відновити протести на кордоні з Україною у п’ятницю, 1 березня, повідомляє RFM24. Уточнюється, що перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи у Гребенні, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест міститиме і доступ до переправи в Медиці.

Перевізники протестують через те, що українці нібито витісняють їх із ринку. Вони вимагають відновити зобов’язання українських перевізників мати дозвіл із листопада 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно польські фермери посилили протести. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.

З’ясувалося, що один з учасників протестного руху є російським агентом. Він в інтернеті розповсюджував пропаганду РФ і блокував польсько-український кордон. Він навіть потрапив до бази "Миротворець" як російський спецагент.