Посол Зварич и Кулеба отреагировали на рассыпанное поляками зерно, а те сделали новое заявление

К протестам фермеров вскоре присоединятся и перевозчики

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на очередной акт вандализма с украинской агропродукцией на границе: по его словам, такие действия вредят не только нашей стране, но и Польше. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя лозунги польских провокаторов о том, чтобы диктатор "Путин пришел", заявил, что полякам стоит быть очень осторожными "с такими историями"

"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях, — написал Зварыч в соцсети X.

Кулеба же отметил, что призывы некоторых польских фермеров "Путин прийди" крайне не безобидны. Речь идет о плакате с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польскими властями", который был использован в ходе протестов.

"Те люди, которые когда-то на Донбассе призывали Путина прийти и навести порядок, когда Путин пришел — их первых и расстреляли сами россияне. Поэтому не надо полякам играть с этими историями: "Путин приди, порядок наведи". Потому что потом, когда российский сапог будет снова топтаться по польской земле, будет очень-очень горько. Придется Польше платить страшную цену", — сказал он в эфире на "Интере".

Тем временем польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной в пятницу, 1 марта, сообщает RFM24. Уточняется, что перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенне, Дорогуске и Корчове. Не исключено, что протест будет включать в себя и доступ к переправе в Медыке.

Перевозчики протестуют из-за того, что украинцы якобы вытесняют их с рынка. Они требуют восстановить обязательство украинских перевозчиков иметь разрешение с ноября 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", недавно польские фермеры ужесточили протесты. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.

Выяснилось, что один из участников протестного движения является российским агентом. Он в интернете распространял пропаганду РФ, и блокировал польско-украинскую границу. Он даже попал в базу "Миротворец" как российский спецагент.