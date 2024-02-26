В Україні зараз майже 5 мільйонів вимушених переселенців, більшість з них не працюють: в Мінсоцполітики назвали цифри

Не всі ВПО досі отримують фінансову допомогу

Майже 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) налічується в Україні. Лише 530 тисяч з них працевлаштувалися.

Про це заявила заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак в інтерв’ю ZN.UA. Більшість з них отримують грошову допомогу від держави, яка становить 3760 грн на місяць на одну особу.

Сума надається протягом 12 місяців з місяця визначення права на неї, але може бути продовжена за певних умов.

За словами Марчак, держава заохочує ВПО до пошуку роботи або відкриття власної справи, щоб забезпечити їх фінансову самостійність та інтеграцію в громади, які їх приймають. Заступниця міністра зазначила, що Україна вжила заходів для переконфігурації програми соціальних виплат, щоб поєднати її зі стимулюванням ВПО до працевлаштування.

"Для нас це виклик. Люди не мають власного заробітку, не створюють доданої вартості для економіки, не сплачують податків. Така ситуація, крім усього іншого, зменшує ресурс для фінансування ЗСУ", — сказала вона.

Працездатні члени переміщених родин мають стати на облік у центрі зайнятості й або працевлаштуватися, або отримати грант для відкриття власної справи, стати ФОП. Таким чином, вони можуть набути джерела доходу та виходу зі складних життєвих обставин.

"У нас є статистика, скільки ВПО працевлаштовані, і я її озвучила. Крім того, ми зробили критерієм отримання допомоги для ВПО фінансово-економічну ситуацію в конкретній родині. І якщо родина має значні суми на депозитах або інвестиції в ОВДП, або може дозволити собі дуже дорогі покупки в період отримання допомоги (нові автомобілі, наприклад), або має кілька об’єктів житлової нерухомості, які не постраждали від війни, — виплати такій родині припиняються", – підкреслила Марчак.

Вона також розповіла, що близько 3,6 млн ВПО покинули свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли в Україні було запроваджено воєнний стан. При цьому не всі ВПО сьогодні досі отримують фінансову допомогу від держави. Заступниця міністра додала, що у країнах Євросоюзу та Північної Америки сьогодні перебувають близько 3,9 мільйона українців, які рятуються від війни.

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