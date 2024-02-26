ТЦК не допоможе: юристка пояснила, як бійцю ЗСУ подати рапорт на звільнення

Інколи навіть адвокати роблять серйозну помилку

Боєць Збройних сил України (ЗСУ) має особисто подати рапорт на звільнення своєму безпосередньому командиру і лише по команді. Відправляти його поштою не має сенсу, бо документ просто не підпишуть.

Згідно з законодавством, на рапорті має стояти підписи не менше чотирьох командирів різного рангу. Про це адвокатка Світлана Ярошенко розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Рапорт не може бути відправлений ні "Новою поштою", ні Укрпоштою, ні переданий через ТЦК та СП. До того ж поданий він має бути лише по команді, тобто, безпосередньому командиру. Загалом на ньому має стояти, як мінімум, чотири підписи командирів різного рангу", ― сказала Ярошенко.

Якщо рапорт поданий не по команді, то його можуть не розглядати. Навіть якщо документ підготують адвокати, це нічого не змінює. Адвокатка пояснила чому саме так.

"Рапорт, поданий не по команді, мають право не розглядати. Хоча деякі мої колеги, знаючи це, самі готують рапорт, самі його підписують і відправляють командиру частини. Такий папірець не має юридичної сили, але військовослужбовець заплатить адвокату за роботу, яка не принесе результату", ― розповіла Ярошенко.

Адвокатка зізналась, що часом і до неї приходять матері та дружини бійців ЗСУ, які просять підготувати рапорт на звільнення. Та вона завжди спілкується особисто з військовим.

"Я не відмовляю в консультації, проте завжди, перш ніж узятися за підготовку документів у інтересах військового, прошу, щоб він зателефонував мені, щоб почути його власну думку. І так трапляється, що він не хоче звільнятися", ― відповіла адвокатка.

Читайте повне інтерв’ю Світлани Ярошенко в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Як поранена ліва нога стає правою. Юристка пояснила, чому боєць має стежити за оформленням медичних документів".

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