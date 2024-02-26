ТЦК не поможет: юрист объяснила, как бойцу ВСУ подать рапорт на увольнение

Иногда даже адвокаты совершают серьезную ошибку

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен лично подать рапорт на увольнение своему непосредственному командиру и только по команде. Отправлять его по почте нет смысла, потому что документ просто не подпишут.

Согласно законодательству, на рапорте должно стоять подписи не менее четырех командиров разного ранга. Об этом адвокат Светлана Ярошенко рассказала в интервью "Телеграфу".

"Рапорт не может быть отправлен ни "Новой почтой", ни Укрпочтой, ни передан через ТЦК и СП. К тому же подан он должен быть только по команде, то есть, непосредственному командиру. Всего на нем должно стоять, как минимум, четыре подписи командиров разного ранга", ― сказала Ярошенко.

Если рапорт представлен не по команде, то его могут не рассматривать. Даже если документ подготовят адвокаты, это ничего не меняет. Адвокат объяснила почему именно так.

"Рапорт, представленный не по команде, имеют право не рассматривать. Хотя некоторые мои коллеги, зная это, сами готовят рапорт, сами его подписывают и отправляют командиру части. Такая бумажка не имеет юридической силы, но военнослужащий заплатит адвокату за работу, которая не принесет результата", ― рассказала Ярошенко.

Адвокат призналась, что порой и к ней приходят матери и жены бойцов ВСУ, которые просят подготовить рапорт на увольнение. Ноа он всегда общается лично с военным.

"Я не отказываю в консультации, однако всегда, прежде чем приступить к подготовке документов в интересах военного, прошу, чтобы он позвонил мне, чтобы услышать его собственное мнение. И так случается, что он не хочет увольняться", ― ответила адвокат.

Читайте полное интервью Светланы Ярошенко в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов".

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