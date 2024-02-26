В одному з районів Києва розпочалися військові навчання: мешканцям нагадали про важливу заборону

Українські воїни постійно нарощують свою майстерність

У Дарницькому районі столиці з 26 лютого розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Вони триватимуть ще три дні.

"Під час тренувань пройдуть практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань: нарощування бойових можливостей при підготовці та веденні оборонної операції", — повідомили на Facebook-сторінці Дарницької районної державної адміністрації Києва.

У зв’язку з навчаннями чиновники нагадали про важливу заборону. Строго забороняється знімати та публікувати відео та фотоматеріали пересування військових та техніки.

Нагадаємо, 24 лютого, у Солом’янському районі Києва презентували інклюзивне укриття. Приміщення обладнане всім необхідним для комфортного перебування людей з інвалідністю.

Як повідомляв "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко у другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвав страшні цифри — за цей час у столиці внаслідок ворожих обстрілів загинуло майже 200 громадян, серед них — шестеро дітей. За два роки повномасштабного вторгнення в Києві внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 800 житлових будинків, 122 навчальні заклади, 18 закладів охорони здоров’я та 17 закладів соціальної сфери.