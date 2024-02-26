"Вони мають жити в страху": в МВС пообіцяли прийти за кожним зрадником-поліцейським

В майбутньому перед законом відповідатимуть всі зрадники

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловив категоричну позицію щодо поліціянтів-зрадників, які перейшли на сторону ворога. За словами очільника відомства вони мають жити в страху і розуміти — настане день, коли за ними прийдуть.

Відповідну заяву міністр зробив під час інтерв’ю з Наталією Мосейчук. На питання журналістки, чи траплялося йому відео з мережі, як в Маріуполі поліціянти приймали присягу РФ, Клименко відповів ствердно.

"Сказати, що я їх ненавидів, не можу сказати. Це таке… Це непотріб для країни. Непотріб, який не заслуговує навіть нашої емоції. Ми маємо зробити висновки. І вони (зрадники — прим.ред.) мають пам’ятати й боятися весь час. Коли ми повернемо ці території, ми дійдемо до них. Вони мають жити в страху. Я хочу, щоб вони жили в страху — ті люди, які зрадили присязі і які зрадили країні", — заявив міністр.

Разом з тим, Клименко зазначив, що в лавах Національної поліції були й ті, хто приймав присягу, а потім, з особистих причин, чесно зізнався, що не може продовжувати службу.

"Сказали "у мене хвора мама і я кладу посвідчення, жетон, зброю, я прийняв таке рішення"… Тут я по-людськи можу зрозуміти. Але тільки по-людськи. Адже є закон", — підкреслив очільник відомства.

В майбутньому перед законом відповідатимуть всі, хто залишився 2014 року в Криму, хто того ж року залишився на територіях окупованих Донецької й Луганської областей і тих, хто залишився після 24 лютого 2022 року на територіях, які згодом були окуповані російськими військами, додав міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у Дніпрі поліцейські влаштували бунт, щоб не йти на фронт. І чим закінчилася для них ця історія. Керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області.