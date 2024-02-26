"Они должны жить в страхе": в МВД пообещали прийти за каждым предателем-полицейским

В будущем перед законом будут отвечать все предатели

Министр внутренних дел Игорь Клименко высказал категоричную позицию по отношению к полицейским-предателям, перешедшим на сторону врага. По словам главы ведомства, они должны жить в страхе и понимать — наступит день, когда за ними придут.

Соответствующее заявление министр сделал во время интервью с Наталией Мосейчук. На вопрос журналистки, случалось ли ему видео из сети, как в Мариуполе полицейские принимали присягу РФ, Клименко ответил утвердительно.

"Сказать, что я их ненавидел, не могу сказать. Это такое… Это мусор для страны. Мусор, который не заслуживает даже нашей эмоции. Мы должны сделать выводы. И они (изменники — прим.ред.) должны помнить и бояться все время. Когда мы вернем эти территории, мы дойдем до них. Они должны жить в страхе. Я хочу, чтобы они жили в страхе — те люди, которые предали присягу и предали страну", — заявил министр.

Вместе с тем, Клименко отметил, что в рядах Национальной полиции были и те, кто принял присягу, а затем, по личным причинам, честно признался, что не может продолжать службу.

"Сказали "у меня больная мама и я кладу удостоверение, жетон, оружие, я принял такое решение"… Здесь я по-человечески могу понять. Но только по-человечески. Ведь есть закон", — подчеркнул глава ведомства.

В будущем перед законом будут отвечать все оставшиеся в 2014 году в Крыму, кто в том же году остался на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей и оставшихся после 24 февраля 2022 года на территориях, которые впоследствии были оккупированы российскими войсками, добавил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Днепре полицейские устроили бунт, чтобы не уходить на фронт. И чем закончилась для них эта история. Руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области.