План "Б" все ж таки є? Зеленський розповів, чи готова Україна залишитися без допомоги США

Україна готується до будь-якого розв'язку ситуації в США

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський отримав завдання розробити два плани подальшого ходу війни. Перший з них буде прийнятий у разі, якщо Україна отримає допомогу від США, а друга — якщо ні.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, саме від надання американської військової допомоги залежатиме те, як поведеться українська армія на полі бою.

За його словами, якщо ЗСУ отримають необхідну підтримку, то зможуть почати відтісняти російські сили, а інакше їм доведеться зосередитись на обороні. Розробкою планів на обидва ці випадки займається головнокомандувач.

Водночас глава держави визнав, що якщо Україна залишиться без західної допомоги, їй доведеться несолодко.

"Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові... не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у США теж визнають, що питання надання допомоги Україні сильно затягнулося. Тому президент Джо Байден має намір 27 лютого провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо винесення документа про підтримку на голосування.