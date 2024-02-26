Допомагав Україні — потрапив під слідство: у США скандал із співробітником Сенату

Окрім іншого, американця звинувачують у частих поїздках у зону бойових дій.

Співробітник Сенату США неофіційно передав українській армії снайперське спорядження на суму 30 тисяч доларів. Тепер він перебуває під слідством.

Окрім іншого, американця звинувачують у частих поїздках у зону бойових дій. Подробиці про це повідомляє The New York Times.

Високопосадовець Сенату США на ім’я Кайл Паркер, який перебуває під слідством, є старшим радником Сенату в Комісії США з безпеки та співробітництва в Європі, відомої як Гельсінська комісія. Комісія очолюється членами Конгресу та укомплектована помічниками членів Конгресу. Вона впливає на питання демократії та безпеки та активно підтримує Україну.

Видання, посилаючись на конфіденційну доповідь директора та головного юрисконсульта комісії, повідомляє, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

Зазначається, що Паркер їздив на передову в Україну в камуфляжі та з українськими військовими відзнаками. Він нібито найняв українського чиновника для стипендії уряду США, незважаючи на заперечення чиновників Конгресу з етики та безпеки.

У доповіді також йдеться про те, що, ймовірно, він "вільно чи мимоволі став мішенню та об’єктом використання з боку іноземної розвідки", і наводилися невказані "контррозвідувальні питання", які мають бути передані до ФБР.

У свою чергу, представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об’єктом "кампанії відплати" за звинувачення у неправомірних діях проти авторів доповіді.

Нагадаємо, що 13 лютого Сенат США схвалив законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для України зокрема передбачено понад 60 млрд доларів. Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав цієї ініціативи. Американський президент Джо Байден заявив, що законопроект потрібно схвалити терміново.

Раніше "Телеграф" писав, що США не покинуть Україну і продовжать надавати їй військову та фінансову допомогу. Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. На його думку, допомогу країні потрібно збільшити, оскільки 2024 рік є "вирішальним моментом в історії світу", а перемога Росії в Україні буде руйнівною за наслідками для цивілізованого світу і в першу чергу для США.