Може, але є умова: у Байдена оцінили шанси на перемогу України у війні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 761
Україна переможе у війні, якщо отримає усі необхідні інструменти для цього
Україна може перемогти у війні проти російського терористичного режиму. Але для цього Україні потрібно активно та вчасно надавати військову допомогу від США та країн-союзників.
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC. Він зазначив, що думка США незмінна – Україна може перемогти у цій війні.
"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою — не дати країні потрапити до рук Росії. Вона це вже зробила. І Україна може піти далі у відвоюванні території, яку окупувала Росія, забезпечивши поразку Росії та перемогу України. Але вона може це зробити лише за умови, що матиме необхідні інструменти", – зазначив він.
Саме тому, додав Салліван, США мають надати Україні військову допомогу. Палата представників повинна затвердити пакет допомоги Україні, який вже пройшов двопартійне голосування у Сенаті.
Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.
23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.