Може, але є умова: у Байдена оцінили шанси на перемогу України у війні

Україна переможе у війні, якщо отримає усі необхідні інструменти для цього

Україна може перемогти у війні проти російського терористичного режиму. Але для цього Україні потрібно активно та вчасно надавати військову допомогу від США та країн-союзників.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю NBC. Він зазначив, що думка США незмінна – Україна може перемогти у цій війні.

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою — не дати країні потрапити до рук Росії. Вона це вже зробила. І Україна може піти далі у відвоюванні території, яку окупувала Росія, забезпечивши поразку Росії та перемогу України. Але вона може це зробити лише за умови, що матиме необхідні інструменти", – зазначив він.

Саме тому, додав Салліван, США мають надати Україні військову допомогу. Палата представників повинна затвердити пакет допомоги Україні, який вже пройшов двопартійне голосування у Сенаті.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.