Ці українські прізвища були оберегом від нечисті: перевірте у списку своє

Ці родові імена пов’язані з назвами тварин

За деякими українськими прізвищами тягнеться шлейф дивовижної історії про те, як за допомогою цих родових імен хотіли захистити людей від нечистої сили. Наші пращури вірили, що прізвища, створені від назв деяких тварин, здатні відлякати нечисть.

Таку інформацію було опубліковано на генеалогічному ресурсі "Рідні". Наголошується, що такі прізвища пов’язані з назвами грізних тварин — вовк або ведмідь (прізв. — Вовк, Медведь).

Разом з тим, назви тварин для прізвищ використовували, щоб описати риси характеру людини. Наприклад, тим, хто вирізнявся особливою хитрістю та розумом, могли дати прізвище Сова чи Лис, Лисиця. Прізвище Вовк водночас могли привласнити боягузам. Її використовували також для відлякування нечисті.

А ось "тваринне" прізвище Заєць давали людям, які мали сиве або біле волосся.

Нині з цього списку в Україні найбільше поширене прізвище Вовк. Його носіями є 23 412 особи. Воно посідає 71 місце. Це родове ім'я можна зустріти найчастіше у Наддніпрянщині, зокрема, у Києві, Кривому Розі, Дніпрі.

Прізвище Сова водночас рідкісніше. Його носіями є 4504 українці, і воно посідає 838 місце. Найчастіше зустріти його можна на Волині, зокрема у Хмельницькому. Також представники цього прізвища мешкають у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що модникам раніше давали певні прізвища. Загалом у списку шість таких родових імен, що збереглися до нашого часу.