Ці прізвища давали самовпевненим людям: перевірте своє в переліку

За прізвищем одразу розуміли, що за людина

Українські прізвища часто утворювались, спираючись на особисті риси людей. Самовпевненим та самозакоханим людям в давнину давали відповідні родові імена.

До цих прізвищ відноситься Божко, Дундук, Кокош та інші. Про це пише портал "Рідні".

Українські прізвища, що давали самозакоханим людям:

Божко. Це прізвище походить від етноспільноти "бойки" або ж риси характеру "бойовий". Відомо, що зараз понад 9 тисяч українців носять його.

Це прізвище походить від етноспільноти "бойки" або ж риси характеру "бойовий". Відомо, що зараз понад 9 тисяч українців носять його. Гергель, похідні Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк. Воно з’явилося від застарілого "гергель", яке означало колись "гусак". Так могли називати хвалькувату та нахабну людину, яка нагадувала поведінкою гусака. Сьогодні ці прізвища носять лише кілька тисяч осіб.

похідні Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк. Воно з’явилося від застарілого "гергель", яке означало колись "гусак". Так могли називати хвалькувату та нахабну людину, яка нагадувала поведінкою гусака. Сьогодні ці прізвища носять лише кілька тисяч осіб. Дундук . Раніше так називали індиків, тому це прізвище також діставалось пихатій людині. Дундуків наразі в Україні налічується менш як 500 осіб.

. Раніше так називали індиків, тому це прізвище також діставалось пихатій людині. Дундуків наразі в Україні налічується менш як 500 осіб. Індик та Індиченко. Це родове ім’я також давали людині, яка була поведінкою схожа на індика. Зараз в Україні ці прізвища носять лише кілька сотень людей.

Це родове ім’я також давали людині, яка була поведінкою схожа на індика. Зараз в Україні ці прізвища носять лише кілька сотень людей. Кокош. Похідні Кокоша, Кокошко. Прізвища з’явилися від слова "кокош", що в давнину означало півень. Вони могли належати людям надутим та самовпевненим. На сьогодні такі прізвища мають кілька тисяч осіб.

Похідні Кокоша, Кокошко. Прізвища з’явилися від слова "кокош", що в давнину означало півень. Вони могли належати людям надутим та самовпевненим. На сьогодні такі прізвища мають кілька тисяч осіб. Коровай . Прізвище виникло від назви весільного хліба. Так могли називати людину з сильним почуттям власної гідності. Це прізвище носять близько 800 осіб в Україні.

. Прізвище виникло від назви весільного хліба. Так могли називати людину з сильним почуттям власної гідності. Це прізвище носять близько 800 осіб в Україні. Нетреба, Нетребко, Нетребовський. Таким чином могли називати незалежних, самовпевнених українців, які казали, що їм нічого ні від кого "не треба". Кілька тисяч українців мають такі прізвища.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які належали справжнім воїнам.