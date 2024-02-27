Эти украинские фамилии были оберегом от нечисти: проверьте в списке свою

Эти родовые имена связаны с названиями животных

За некоторыми украинскими фамилиями тянется шлейф удивительной истории о том, как с помощью этих родовых имен хотели защитить людей от нечистой силы. Наши предки верили, что фамилии, созданные от названий некоторых животных, способны отпугнуть нечисть.

Такая информация была опубликована на генеалогическом ресурсе "Рідні". Отмечается, что такие фамилии связаны с названиями грозных животных — волк или медведь (фам. — Вовк, Медведь).

Вместе с тем названия животных для фамилий использовали, чтобы описать черты характера человека. К пример, тем, кто отличался особой хитростью и разумом, могли дать фамилию Сова или Лис, Лиса. Фамилию Вовк, в то же время могли присвоить боягузам. Ее использовали также и для отпугивания нечисти.

А вот "животную" фамилию Заяц давали людям, которые имели седые или белые волосы.

В настоящее время из этого списка в Украине больше всего распространена фамилия Вовк. Ее носителями являются 23 412 человека. Она занимает 71 место. Ее можно встретить чаще всего в Приднепровье, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Днепре.

Фамилия Сова в то же время более редкая. Ее носителями являются 4504 украинца и она занимает 838 место. Чаще всего встретить ее можно на Волыни, в частности в Хмельницком. Также представители этой фамилии живут в Харькове, Запорожье, Днепре и столице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что модникам раньше давали определенные фамилии. Всего в списке шесть таких родовых имен, которые сохранились до нашего времени.