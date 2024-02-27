В армії мільйон, а воює 300 тисяч? Дикий пояснив, чому ідея з аудитом – провальна

У військах НАТО на одного учасника бойових дій припадає 11 військовослужбовців, які виконують супутні завдання

Від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського чекають проведення "аудиту" військовослужбовців — адже з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брало участь лише 300 тисяч. Проте в ідею з пошуком кадрів серед військових, які "не воюють", вірять не всі.

Так, екскомандир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" ветеран війни Євген Дикий розповів "Телеграфу", що жодного результату аудит армії не дасть. Він пояснює свою думку тим, що ЗСУ не можуть триматися виключно на бійцях, які задіяні на передовій.

Дикий висловив упевненість, що ця ідея належить людям, які не мають уявлення, як працює ця система. Армія, за його словами, — це величезний айсберг, у якому бійці на фронті – лише верхівка. Решта має працювати як єдиний механізм, щоб забезпечити можливість бійцям "на нулі" виконувати свою місію. У військах НАТО на одного учасника бойових дій припадає 11 військовослужбовців, які виконують супутні завдання.

"Якщо з 1,1 млн військових ЗСУ на фронті 300 тисяч, значить, у нас це співвідношення становить 1 до 3-4. Це критичний мінімум, який диктують нам умови воєнного часу, але, знизивши його, ми ризикуємо розвалити всю систему. Кого вони пропонують зняти з місць? Ремонтні батальйони, інженерні частини, логістів чи працівників госпіталів? Думати, що серед цього особового складу вдасться знайти та мобілізувати сотні тисяч бійців – отже, бути некомпетентним у цьому питанні", — зазначив він.

Водночас експерт визнає, що в лавах ВСУ справді є ті, хто лише імітує свою участь у війні з російською навалою. Втім, це явище не масове: навіть знайшовши всіх таких "воїнів", істотно збільшити особовий склад не вдасться.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": У 2024 році РФ може мобілізувати майже півмільйона найманців, мігрантів та зеків. Чи може Україна відповісти тим же?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.