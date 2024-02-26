Байден зустрінеться з Майком Джонсоном заради розблокування допомоги Україні: деталі

Інформація про зустріч вже з'явилася у тижневому розкладі Білого дому

Президент США Джозеф Байден планує зустрітися з лідерами Конгресу США, щоб обговорити з ними питання надання допомоги американським союзникам. Серед них буде присутній трампіст Майк Джонсон, через якого загальмувався законопроєкт з 60 млрд доларів для України.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зустріч відбудеться 27 лютого, у Білому домі сподіваються, що вона допоможе розблокувати екстрену допомогу союзникам США та дозволить уряду працювати далі з фінансуванням.

Інформація про зустріч вже з'явилася у тижневому розкладі Білого дому, який зазвичай публікується щонеділі. В записі сказано, що президент Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду".

Видання також поспілкувалося з помічником одного з лідерів Конгресу. За словами джерела, окрім розкольника Джонсона у зустрічі будуть брати участь лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.