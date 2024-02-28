Байден, Дуда или Макрон? К кому украинцы хорошо относятся, а к кому наоборот (опрос)

Отношение к некоторым политикам у украинцев значительно испортилось

Больше всего из западных политиков украинцы хорошо относятся к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде. А больше всего люди терпеть не могут российского президента Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Так, большая часть участников опроса высказали позитивное отношение к Джо Байдену — 78%. Недалеко от него по уровню хорошего отношения оказался президент Польши Анджей Дуда — 76%. На третьей позиции оказался французский лидер Эмманюэль Макрон — 62%. Четвертое место занимает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен — 60% и на пятой позиции премьер-министр Великобритании Риши Сунак — 56%.

Далее согласно результатам идет канцлер Германии Олаф Шольц — 55%, а за ним премьер-министр Канады Джастин Трюдо — 50%. Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к президенту Молдовы Майе Санде — 49%, премьер-министру Польши Дональду Туску — 47%, и премьер-министру Италии Джорджу Мэлони — 39%.

В то же время самое негативное отношение у украинцев к президенту России Владимиру Путина — 96%. Также люди негативно относятся к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко — 92%, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану — 69%, председателю КНР Си Цзиньпину — 64%.

Также часть респондентов плохо относится к президенту Турции Реджепу Эрдогану — 42%, а положительно к нему относятся тем временем лишь 38%. Это же касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо — соответственно 29,5% и 14%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поляки считают, что Украина и Россия могут быть уничтожены. Об этом говорят результаты проведенного опроса.