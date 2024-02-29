В "Інтерпайпі" розповіли, як долають логістичні труднощі під час війни

Українська промислова компанія "Інтерпайп", великий експортер сталевих труб і залізничної продукції, за підсумками 2023 року втримала обсяги експортних продажів майже на рівні 2022 року, що стало можливим завдяки стабільно вибудуваній логістиці. Про це пише видання Форбс-Україна у матеріалі "Логістичне рівняння. Як "Інтерпайп" будує нові шляхи експорту під час війни".

"Інтерпайп" – компанія-експортер із величезною картою продажів. Оскільки український ринок досить вузький, основні її клієнти знаходяться поза межами України", — зазначає видання. Постачання продукції морем для іноземних клієнтів становлять близько 40% від загального обсягу продажів "Інтерпайпу", постачання автотранспортом до Європи – ще майже 50%. Тож головні "експортні" проблеми останніх двох років у компанії – це перекриття глибоководних портів Одеси, пов’язане з цим перевантаження сухопутних коридорів і, як наслідок, подорожчання доставки до країн ЄС.

За словами Олексія Яновського, директора із забезпечення закупівель і логістики "Інтерпайп", до середини 2022-го ситуація зі збутом продукції "Інтерпайп" за кордон була важкою. "Тоді компанія почала докорінну зміну ланцюгів постачання на свої ключові ринки: Північної Америки, ЄС і Близького Сходу. Шлях до Північної Америки зазнав змін: довелося швидко налагоджувати доставку до Ізмаїла і перевалку в тамтешньому порту, а далі – завантаження річкових барж, доставку до румунського порту Констанца і ще одну перевалку там", — розповів він.

Вже у 2023 році компанія вже мала перебудовану та стабільну логістику. "Однак раптово вдарив грім – у листопаді 2023-го заблокованим виявився українсько-польський кордон. Відразу ж зросли тарифи й транзитний час на доставку вантажів до країн ЄС та з них", — пише Форбс, додаючи, що у перший місяць блокади "Інтерпайп" втратив $1 млн.

"Водночас були й позитивні моменти. Так, у жовтні 2023 року відкрився тимчасовий морський коридор з Одеси, яким "Інтерпайп" скористалася трохи згодом, відправивши перше судно 2 січня 2024 року. Водночас проблеми виникли й зі збутом продукції до країн Близького Сходу. Йдеться про небезпеку в Червоному морі, води якого з кінця 2023-го блокують єменські хусити, нападаючи на судна. Через це "Інтерпайп" змушена возити вантажі клієнтам на Близькому Сході через Південну Африку", — зазначає видання.

Олексій Яновський зазначає, що компанія постачає технологічну продукцію під кожного клієнта, тому в такій логістиці є багато нюансів. "Наприклад, у разі доставки колісних пар кожну з них потрібно поставити на упор, аби не зіпсувати, надійно запакувати від корозії. Або вантажники в порту можуть нанести шкоду преміальним трубам на балковій перевалці, тому ми стаффуємо такі труби в контейнери. Окремим викликом є доставка труб клієнтам у Європі у певний час певного дня. І ми це робимо! Just-in-time!", — підкреслив він.