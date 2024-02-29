Сколько тратит государство на одного депутата? Сумма превысила 1 млн грн (инфографика)

Фонд для оплаты труда помощников-консультантов составляет более 1 млн грн

В Верховной Раде опубликовали смету на 2024 год, из которой следует, что стоимость содержания одного народного депутата составляет 1,6 млн гривен в год. Так, народным избранникам даже возмещают оплату за проезд.

Об этом свидетельствует постановление Верховной Рады о бюджете на 2024 год. Государство выделяет на аренду жилья одному нардепу 37 тысяч 900 гривен в год, а на оплату проезда — 7 500 гривен ежемесячно, то есть больше минимальной заработной платы рядового украинца.

Инфографика от "Телеграф"

Кроме того, ежемесячно члены парламента получают 19 тысяч 452 гривны на начисление на оплату труда помощников-консультантов (в год выходит 233 тысячи 423,5 гривны), тогда как более миллиона гривен в год каждый народный избранник получает на Фонд для оплаты труда этих самых помощников. Это 88 тысяч 418 гривен в месяц. Вместе с тем, на командировку помощников-консультантов в избирательные округа выделяется 8000 гривен в год.

На аренду жилья бюджет выделяет одному народному депутату 37 тысяч 900 гривен в год, а на оплату содержания помещений в избирательных округах всего 167 грн в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о "золотом" луке депутатов Верховной Рады. Стоимость некоторых вещей народных избранниц переваливает за 1000 евро.