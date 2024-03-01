Виїхав у відпустку до Німеччини, а опинився в Росії та на місцевому ТБ: українського прикордонника підозрюють у держзраді

Зрадник надав безпосередню допомогу представникам Росії у створенні умов для виправдання збройної агресії РФ проти України

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у держзраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога. Чоловік виїхав з України до Німеччини начебто до сім'ї, але після опинився в Росії та пропагандистських шоу росіян.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.

Так, наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому стверджувалося, що нібито "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік Російської Федерації.

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України та внутрішньою безпекою прикордонників почали розслідування кримінального провадження за цим фактом.

Правоохоронці встановили, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію Російської Федерації. Там майор дав інтерв’ю програмі "Вєсті" (телеканал "Россия-1"), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії РФ – терористичними.

ДБР повідомляє, що цими діями зрадник України надав безпосередню допомогу представникам Росії у створенні умов для виправдання збройної агресії РФ проти України.

За даними російських ЗМІ, мова йде про Олександра Кіяшка. Про зрадника почали писати у грудні 2023 року. Тепер його підозрюють у державній зраді.

"Йому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 410 КК України). Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення. На даний час вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування", – додали в ДБР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Бердянську ліквідували колаборанта, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.