Уехал в отпуск в Германию, а оказался в России и на местном ТВ: украинского пограничника подозревают в госизмене

Предатель оказал непосредственную помощь представителям России в создании условий для оправдания вооруженной агрессии против Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене пограничнику, перешедшему на сторону врага. Муж выехал из Украины в Германию вроде бы в семью, но после оказался в России и пропагандистских шоу россиян.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР. Предателю грозит пожизненное заключение.

Так, в конце декабря 2023 года в сети распространилось видео сюжета пропагандистского телеканала "Россия-1", в котором утверждалось, что якобы владеющий "секретной информацией" майор-связист перешел на сторону Российской Федерации.

Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины и внутренней безопасностью пограничников начали расследование уголовного производства по данному факту.

Правоохранители установили, что пограничник во время ежегодного отпуска выехал за пределы Украины в Германию для посещения жены и ребенка. С отпуска он не вернулся, выехав на территорию Российской Федерации. Там майор дал интервью программе "Вести" (телеканал "Россия-1"), назвав действия украинской власти по защите страны от вооруженной агрессии РФ – террористическими.

ДБР сообщает, что этими действиями предатель Украины предоставил прямую помощь представителям России в создании условий для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

По данным российских СМИ, речь идет об Александре Кияшко. О предателя начали писать в декабре 2023 года. Теперь его подозревают в государственной измене.

"Ему сообщено о подозрении в государственной измене и дезертирстве (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 и ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время используются мероприятия по объявлению предателя в розыск и обращение в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования", – добавили в ГБР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Бердянске ликвидировали коллаборанта, который один из первых пошел на сотрудничество с россиянами.