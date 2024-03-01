Киянин продає отруту для самогубців у Великій Британії? ВВС опублікувала приголомшливе розслідування

З цією отрутою журналісти повʼязують 130 смертей

Журналістам вдалось встановити особу українців, який через інтернет продавав отруту. Хімічну речовину зі 130 смертельними випадками отруєння у Великій Британії.

Про це пише ВВС. Також зазначається, що чоловік був причетним до форуму самогубців.

Особа, яка здійснювала продаж отрути за даними розслідування, — Леонід Закутенко. Він рекламував свої послуги на сайті, який пропагує суїциди, а також розповів кореспонденту під прикриттям, що надсилає п’ять посилок щотижня до Великої Британії.

Водночас напряму чоловік заперечив ВВС свої дії. Речовина, яку він постачає, не нова, адже це робив і канадець Кеннет Лоу, якого арештували минулого року і якому тепер висунули звинувачення у 14 вбивствах.

Закутенко, якого журналісти сфотаграфували біля відділеня пошти

Закутенко, якого журналісти сфотаграфували біля відділеня пошти

Журналісти встановили, що постачання отрути Закутенко здійснював не один рік. Цю речовину можна легально продавати у Великій Британії, але лише компаніям, які використовують її із дозволеною законом метою. Зазначається, що постачальники не повинні продавати її покупцям, якщо вони не провели базову перевірку того, для чого речовину застосують.

Під час розслідування журналісти встановили, що проживає Закутенко у Києві. І поблизу власного будинку використовує пошту, щоб надсилати посилки. Принаймні одна з посилок, яку чоловік відправляв того дня, містила отруту, адже журналісти зробили у нього замовлення та отримали номер для відстеження. Журналісти проінформували правоохоронців та надалі слідкуватимуть за ходом подій.

Що відомо про отруту

В Україні ж ця речовина, яка не називається з міркувань безпеки, заборонена законом. Водночас допомога у самогубстві є незаконною як у Великій Британії, так і в Україні, тому продавати цю речовину комусь, знаючи, що людина купує її, щоб вбити себе, — заборонено законом в обох країнах. Навіть невелика доза цієї речовини, якщо її проковтнути, може виявитися смертельною.

Дану речовину часто обговорюють на форумах самогубць. Також одна із сестер загиблої зазначила, що послуга Закутенко не коштувала дорого, та містила детальну інструкцію.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині у середу, 28 лютого, 12-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху. Медики намагались її реанімувати, але дитина померла на місці від отриманих травм.