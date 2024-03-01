Киевлянин продает яд для самоубийц в Великобритании? BBC опубликовала ужасающее расследование

С этим ядом журналисты связывают 130 смертей

Журналистам удалось установить личность украинца, который через интернет продавал яд. Химическое вещество связывают со 130 смертельными исходами отравлений в Великобритании.

Об этом пишет BBC. Также отмечается, что мужчина был причастен к форуму самоубийц.

Лицо, осуществлявшее продажу яда по данным расследования, — Леонид Закутенко. Он рекламировал свои услуги на сайте, который пропагандирует суициды, а также рассказал корреспонденту под прикрытием, что посылает пять посылок еженедельно в Великобританию.

В то же время мужчина опроверг ВВС свои действия. Поставляемое им вещество не ново, ведь это делал и канадец Кеннет Лоу, которого арестовали в прошлом году и которому теперь предъявили обвинения в 14 убийствах.

Закутенко, которого журналисты сфотографировали возле почтового отделения

Закутенко, которого журналисты сфотографировали возле почтового отделения

Журналисты установили, что снабжение ядом Закутенко осуществлял не один год. Это вещество можно легально продавать в Великобритании, но только компаниям, использующим его с разрешенной законом целью. Отмечается, что поставщики не должны продавать покупателям, если они не провели базовую проверку того, для чего вещество применят.

В ходе расследования журналисты установили, что проживает Закутенко в Киеве. И вблизи собственного дома использует почту, чтобы отправлять посылки. По крайней мере, одна из посылок, которую мужчина отправлял в тот день, содержала яд, ведь журналисты сделали у него заказ и получили номер для отслеживания. Журналисты проинформировали правоохранителей и будут следить за ходом событий.

Что известно про яд

В Украине же это вещество, которое не называется из соображений безопасности, запрещено законом. В то же время помощь в самоубийстве незаконна как в Великобритании, так и в Украине, поэтому продавать это вещество кому-то, зная, что человек покупает его, чтобы убить себя, — запрещено законом в обеих странах. Даже небольшая доза этого вещества, если его проглотить, может оказаться смертельной.

Данное вещество часто обсуждают на форумах самоубийц. Также одна из сестер погибшей отметила, что услуга Закутенко не стоила дорого и содержала подробную инструкцию.

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