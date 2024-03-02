"Треба виграти цю битву": Зеленський анонсував важливу розмову з головкомом Сирським

Головком якраз повернеться з фронту

На початку наступного тижня президент України Володимир Зеленський чекає від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського детальну доповідь про ситуацію на фронті. Також він очікує отримати пропозиції щодо подальшого ходу дій.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому зверненні. Зеленський додав, що щоденно комунікує з партнерами щодо необхідної допомоги Україні.

"На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую на нього з докладною доповіддю і конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", — зауважив Зеленський.

Президент не тільки щодня спілкується з партнерами, аби Україна отримала необхідне для боротьби, він також слухає доповіді військових.

"Щодня Головком і командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома — карт-бланш на кадрові зміни в армії, у штабах — будь-які", — додав глава держави.

На думку Зеленського, українські командири мають знати, що відбувається на фронті, і його реальні потреби.

"Мають реально бути з солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб домагатися українських цілей", — наголосив президент.

Зеленський додав, що наразі триває підготовка подальшої роботи з партнерами — зустрічі, переговори — заради зброї для України та безперервності підтримки.

"Сила потрібна і від усіх. Треба виграти цю битву. Битву проти зла і також проти зневіри, на яку Путін дуже розраховує. Треба захистити Україну і життя. І ми можемо це зробити", — сказав глава держави.

Президент не оминув уваги тих, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях, і подякував їм за їхню мужність та стійкість.

Раніше "Телеграф" писав, що головком ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті. Він розповів про обстановку та необхідність ухвалення кадрових рішень.