"Надо выиграть это сражение": Зеленский анонсировал важный разговор с главкомом Сырским

Головком как раз вернется с фронта

В начале следующей недели президент Украины Владимир Зеленский ждет от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского подробный доклад о ситуации на фронте. Также он ожидает получить предложения по дальнейшему ходу действий.

Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем обращении. Зеленский добавил, что ежедневно общается с партнерами по необходимой помощи Украине.

"В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с подробным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям", — отметил Зеленский.

Президент не только каждый день общается с партнерами, чтобы Украина получила необходимое для борьбы, он также слушает доклад военных.

"Ежедневно Главком и командующие на фронте именно там, где нужно. У Главкома — карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые", — добавил глава государства.

По мнению Зеленского, украинские командиры должны знать, что происходит на фронте и его реальные потребности.

"Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сейчас идет подготовка дальнейшей работы с партнерами — встречи, переговоры ради оружия для Украины и непрерывности поддержки.

"Сила нужна и ото всех. Надо выиграть эту битву. Сражение против зла и также против уныния, на которое Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать", — сказал глава государства.

Президент не обошел внимание тех, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах, и поблагодарил их за мужество и стойкость.

Ранее "Телеграф" писал, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте. Он рассказал об обстановке и необходимости принятия кадровых решений.