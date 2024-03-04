Альянс уважно спостерігає: нардеп від "Слуги народу" розповів, чим війна в Україні є для НАТО

В нашої країни є величезний імунітет щодо дій Росії

Після двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни НАТО почали вивчати наш досвід в протистоянні ворогу. Стосується це не лише моральних аспектів, але й застосування зброї.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, співголова груп з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною та Аргентиною, а також член української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Роман Грищук. Він відповів на питання, які головні проблеми з розумінням НАТО ситуації в Україні, а також які в нас відносини з Альянсом.

Ставлення членів НАТО до нас може бути різним. Від країн Балтії, які прямо кажуть: "Так, ми хочемо бачити Україну в НАТО", які активно нас просувають, до інших членів організації, які більш стримано реагують.

Але, як каже Грищук, вони вивчають досвід нашої війни проти Росії. Це стосується питання мінування, кібербезпеки. А також застосування озброєння, стратегічні комунікації в умовах гібридної війни.

"У нас виникає безліч запитань до внутрішніх комунікацій, але ворог використовує нас як поле для своїх експериментів, для ІПСО і так далі", — розповідає він.

За його словами, наша країна пережила величезну кількість вкидів, інформаційних атак, і в нас вже є величезний імунітет щодо цього. А Натовці це вивчають.

Більше про відносини НАТО, а також про вибори та мобілізацію в Україні читайте в нашому матеріалі — "Нардеп Роман Грищук: "Народ не любить депутатів, але не хоче проводити вибори".