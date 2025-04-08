З ними важко розлучитися, але ці кролики страшенно дорого коштують: ось ідея для бізнесу

Кролики мають рідкісне забарвлення

Кролики розмножуються з неймовірною швидкістю. Це відомо багатьом. А якщо до цього додати, що деякі породи коштують пристойних грошей, то вимальовується непоганий заробіток.

Так, на платформі для онлайн-оголошень з’явилася пропозиція про продаж кроликів породи Голландський вислоухий (Карликовий баран). Це один із найпоширеніших кроликів у США та Великій Британії. Як можна зрозуміти з назв, дані звірята відрізняються своїми розмірами та вушками.

До того ж, як зазначає автор оголошення, покупцям пропонують кроликів із рідкісним забарвленням. Всі вони, ручні та ласкаві.

"Із сатиновою шерстю є блакитного забарвлення і шиншилового. Також є ці забарвлення і зі стандартною шерстю. У наявності також фіолетовий хлопчик", — йдеться в повідомленні.

Таке звірятко коштуватиме покупцю 6 тисяч гривень.

Для довідки: вислоухий кролик баран у середньому може дати 3-4 кроленя. Вагітність триває близько місяця. Декоративна самка може народити і вигодувати 4 посліду на рік. Таким чином, виходить, що за рік можна заробити близько тисячі євро, маючи 1 самку і самця.

Про породу

Голландський висловухий кролик — карликова порода. Найчастіше їхня вага не досягає і 2 кілограмів. Через їх надзвичайно маленький розмір багатьом людям легше утримувати їх, ніж більших кроликів. При цьому, незважаючи на скромні розміри, тіло у них мускулисте.

Як порода ці кролики вважаються дуже спокійними. Вони люблять проводити час зі своїми власниками і не особливо полохливі, що робить їх ідеальними для сімей з дітьми. Таким тваринам потрібно так багато їжі чи місця для проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за помірні гроші продавали справжнє пухнасте диво.