F-16 для України, "Рамштайн", китайці у полоні та інше: головне з пресконференції Зеленського та Вевера (відео)

У ході конференції було зроблено важливі заяви

Президент України Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Зокрема, вони говорили про допомогу Україні, "Рамштайні", двох полонених китайців, а також про багато чого іншого.

"Телеграф" зібрав головні висловлювання українського лідера та прем’єр-міністра під час цієї пресконференції. Важливо зазначити, що останній під час бесіди анонсував масштабний пакет допомоги Україні. Барт Де Вевер оголосив про оборонний пакет на 1 млрд євро.

Він також заявив, що Брюссель планує допомогти Україні побудувати більше можливостей для самозахисту та для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії.

ЗСУ взяли в полон китайців

Президент заявив, що військові ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

"Це сталося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Є інформація про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє", — сказав він.

Глава держави сподівається, що це стане сигналом для США.

Засідання "Рамштайн"

Зеленський розповів, що на засіданні "Рамштайн", яке відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Німеччини та Британії, будуть присутні союзники України. Він також назвав головну тему для обговорення.

"Зустріч відбудеться обов’язково. Будуть присутні наші партнери. У четвер буде обговорення "коаліції охочих", саме контингентів. Це важливе питання, яке буде на порядку денному.У п’ятницю – обговорення питання "Петріотів", питання протиповітряної оборони та додаткових оборонних пакетів, а також питання об’єднання держав, які будуть готові відкривати заводи чи лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні", – наголосив глава держави.

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні

За словами Володимира Зеленського, це може статися після припинення вогню.

"Ми йдемо, хочеться якнайшвидше, але, проте, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни. Тому "Коаліція охочих" може з’явитися в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню", — сказав він.

Три угоди

Президент України зазначив, що під час візиту прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера укладено три угоди в оборонній сфері.

"Сьогодні в Україні разом з прем’єр-міністром (Бельгії Бартом де Вевером – ред.) представники десяти бельгійських оборонних компаній. Ми говорили й про спільне виробництво, і про інвестиції у виробництво в Україні. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими бельгійськими партнерами, з бельгійськими партнерами документи", – наголосив український лідер.

F-16 для України

Бельгія передасть Україні два F-16 у 2025 році та ще два – у 2026. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Барт Де Вевер.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником для України. Ми дотримуватимемося своїх слів. Два F-16 і запасні частини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає", — сказав прем’єр-міністр Бельгії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський вперше підтвердив, що ЗСУ борються у Білгородській області РФ.