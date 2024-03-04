Біля кордону з Росією починаються масштабні навчання НАТО: які країни заявлені

Одна країна вперше візьме участь

У понеділок, 4 березня, на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії, розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Навчання триватимуть до 15 березня. Про це повідомляє Yle.

Варто зазначити, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також уперше, коли країна бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.

Nordic Response — це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Nordic Response 2024 є частиною масштабних навчань Північноатлантичного альянсу Steadfast Defender. Очікується, що на навчання також буде направлено понад 50 кораблів, у тому числі фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.

Раніше "Телеграф" писав, що Столтенберг потужно звернувся до українців у річницю вторгнення. Він заявив, що Україна приєднається до НАТО.