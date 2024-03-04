Зеленський майже цілий день розмовляв з військовими та силовиками: що обговорювалося

За підсумками розмов було прийнято низку рішень

Президент України Володимир Зеленський провів численні переговори з військовими та силовиками про актуальний стан справ на фронті, поточні операції та перспективи.

Як повідомив він під час традиційного відеозвернення увечері 4 березня, йдеться про розмови з керівництвом ЗСУ, Міноборони, ГУР, СБУ та зовнішньої розвідки.

За його словами, він поговорив із головнокомандувачем та начальником Генштабу про стан справ на фронті, а також про наявність у військовослужбовців можливостей щодо знищення противника. Крім того, він повідомив про те, що підписав низку кадрових призначень.

Також Зеленський зазначив, що провів гарну розмову з міністром оборони про постачання зброї українським захисникам, а також постачання армії далекобійними дронами.

З керівниками ГУР та СБУ президент обговорив питання знищення російських інфраструктури та логістики, а також протистояння ДРГ та колаборантам.

Також Зеленський поінформував про розмову з головою СЗР про чутливі напрями російської міжнародної діяльності, а також про те, які плани має противник і як їх зірвати.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський заявив про те, що поточний рік для України має стати часом реальних переговорів щодо вступу до Євросоюзу.