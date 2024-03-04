Зеленский почти целый день говорил с военными и силовиками: что обсуждалось

По итогу разговоров был принят ряд решений

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочисленные переговоры с военными и силовиками об актуальном положении дел на фронте, текущих операциях и перспективах.

Как сообщил он во время традиционного видеообращения вечером 4 марта, речь идет о разговорах с руководством ВСУ, Минобороны, ГУР, СБУ и внешней разведки.

По его словам, он поговорил с главнокомандующим и начальником Генштаба о положении дел на фронте, а также о наличии у военнослужащих возможностей по уничтожению противника. Кроме того, он сообщил о том, что подписал ряд кадровых назначений.

Также Зеленский отметил, что провел хороший разговор с министром обороны о поставках оружия украинским защитникам, а также о снабжении армии дальнобойными дронами.

С руководителями ГУР и СБУ президент обсудил вопросы уничтожения российских инфраструктуры и логистики, а также противостоянию ДРГ и коллаборантам.

Также Зеленский проинформировал о разговоре с главой СВР о чувствительных направлениях российской международной деятельности, а также о том, какие планы есть у противника и как их сорвать.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что текущий год для Украины должен стать временем реальных переговоров по вступлению в Евросоюз.