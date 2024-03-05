На Одещині попрощались з багатодітною сімʼєю, яка загинула від російської атаки (фото)

Вижив тільки старший син

У вівторок, 5 березня, на Одещині прощаються з подружжям, яке загинуло внаслідок російського удару по багатоповерхівці Одесі 2 березня. У мережі зʼявились також фото з поховання.

Про це пише телеканал "Ми Україна". Зазначається, що загинули батько, мати та троє дітей.

"Олег та Тетяна Кравець загинули разом з дітьми – 7-місячною Лізою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою", — йдеться у повідомленні.

Люди прийшли провести сімʼю в останню путь

Старшому сину Тетяни вдалось вижити, адже у момент жахливої трагедії він перебував у бабусі з дідусем у селище Раухівка на Одещині. У загиблої Тетяни вже було троє дітей від першого шлюбу на момент зустрічі з Олегом. Їхня четверта дитина, спільна донечка Ліза, народилася в липні минулого року, 29 лютого малечі виповнилося сім місяців.

У загиблого чоловіка Олега був брат Євген, який також був військовим та загинув у 2014 році в зоні АТО.

Нагадаємо, що рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби. Російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення. Дрон влучив у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.