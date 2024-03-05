В Одесской области простились с многодетной семьей, погибшей от российской атаки (фото)

Выжил только старший сын

Во вторник, 5 марта, в Одесской области прощаются с супругами, которые погибли в результате российского удара по многоэтажке Одессе 2 марта. В сети появились также фото похорон.

Об этом пишет телеканал "Мы Украина". Отмечается, что погибли отец, мать и трое детей.

"Олег и Татьяна Кравец погибли вместе с детьми — 7-месячной Лизой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой", — говорится в сообщении.

Люди пришли провести семью в последний путь

Старшему сыну Татьяны удалось выжить, ведь в момент ужасной трагедии он находился у бабушки с дедушкой в поселке Рауховка Одесской области. У погибшей Татьяны уже было трое детей от первого брака на момент встречи с Олегом. Их четвертый ребенок, общая дочь Лиза, родилась в июле прошлого года, 29 февраля малышам исполнилось семь месяцев.

У погибшего Олега был брат Евгений, также военный и погибший в 2014 году в зоне АТО.

Напомним, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы, которые длились почти двое суток. Российские террористы ночью 2 марта атаковали Одессу иранскими беспилотниками. В результате теракта были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие среди гражданского населения. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами.