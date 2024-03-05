"Правосудие требует времени, но…": Зеленский прокомментировал решение Гааги относительно путинских военачальников

Президент уверен, что международное правосудие неотвратимо

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота России Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах.

Об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X. Он подчеркнул, что каждый российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что справедливость наступит.

Зеленский отметил, что международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. По его словам, каждый исполнитель таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни какое количество звездочек на погонах, никакая кабинетная дверь не скроет их от ответственности", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции СБУ, омбудсмена Дмитрия Лубинца и генпрокурора Украины Андрея Костина на выдачу Международным судом в Гааге ордеров на арест двух командующих российских войск.