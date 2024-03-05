На щось натякає? Макрон виступив із різким закликом до союзників України

Він заявив, що деякі держави розширюють загрозу нападу

Президент Франції Еммануель Макрон зробив нову заяву щодо війни в Україні. Політик закликав союзників Києва активізуватись.

Слова Макрона цитує Reuters. Як заявив Макрон, Європа наближається до того моменту, коли "доречно не бути боягузом".

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом", — заявив Макрон.

Франція та Чехія (країна, яка висунула план екстреного постачання снарядів Україні — Ред .), за словами Макрона, "прекрасно розуміють, що війна знову йде на нашій землі (у Європі, — Ред .).

"Деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем все більше розширюють свою загрозу нападу на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає", — підкреслив він.

Зазначимо, слова президента Франції про "недоречність бути боягузами" прозвучали на тлі різкої критики західними союзниками його пропозиції щодо можливого введення військ НАТО в Україну. Лідери багатьох європейських країн поспішили спростувати таку можливість. Водночас знайшлися країни, які готові обговорювати цю ідею. А у Франції тим часом уже кілька разів спробували пояснити, що мав на увазі президент.