"Война есть война": Подоляк дал Западу три важных совета

Партнерам пора выходить из режима ожидания и думать, что проблема решится сама собой

Союзникам Украины пора осознать реальность угрозы и принимать важные решения для скорейшего прекращения войны. Сейчас они явно боятся окончательно решиться на некоторые шаги и речь идет не только о закупке необходимого оружия.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил во первой части интервью "Телеграфу". Он назвал три главных вещи, которые нужно делать союзникам.

"Первое — окончательный отказ от каких-либо попыток договориться с Россией или вернуть ее к договорному состоянию", — говорит Подоляк.

Второе, как отмечает советник, это отказ от режима ожидания. То есть, партнерам пора перестать думать, что проблема решится сама собой.

"И третье — спросить Украину, что вам нужно, чтобы выиграть войну? Когда ты задаешь вопрос о нуждах в такой формулировке, а тебе говорят — мне нужно 100 самолетов или 10 систем Patriot, то тебе понятна задача. Ты собираешь "клуб джентльменов", и вы принимаете решение о покупке необходимого здесь и сейчас. Могу сказать, что наши партнеры уже идут к этому абсолютно реалистичному сценарию", — подчеркнул собеседник издания.

Он также добавил, что союзники боятся окончательно принять для себя ряд последовательных решений. В этом случае Подоляк вновь назвал два варианта решения.

"Первое — заканчиваем лирику. Заканчиваем саммиты и просто собираемся в конкретный "клуб джентльменов", который максимально профинансирует поддержку Украины. Прошерстит глобальный рынок и выкупит все оружие, которое там есть. Сколько бы на это ни потребовалось средств

Второе — резко наращиваем военные производства. Вкладываемся, особенно в быстрые производства — дроны, снаряды. И все это передаем в Украину. И тут же забываем про любые территориальные ограничения по применению вооружения. Совершенно не важно — бьем мы по России или по оккупированной территории Украины. Война есть война", — заявил советник главы ОП.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Если Россия не проиграет, то для Европы возникает угроза вечной войны": интервью с Михаилом Подоляком, ч.I.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу после очередной атаки дронов на украинские города. Он сказал, что стране нужно больше ПВО от партнеров.