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Пів мільйона гривень на відпочинок із родиною, поки компанія втрачає мільйони? Експерт розповів, як керують "Укрнафтобурінням"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Очільник "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик Новина оновлена 07 березня 2024, 11:10
Очільник "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик. Фото Колаж "Телеграфу"

Пів мільйона гривень за два місяці — таку суму державних коштів начебто на закордонні відрядження витратив за жовтень-листопад 2023 року т.в.о. голови правління державної компанії "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик. Всі ці поїздки фактично оплачені державою за рахунок доходів тимчасово переданої АРМА в управління "Укрнафті" компанії. При цьому є дані, що на час відрядження Мальчик міг знаходитися у зовсім іншому місці.

На це звернув увагу політичний експерт Михайло Шнайдер. За його даними, тільки одна жовтнева поїздка у 2023 році могла коштувати підприємству 148 769 гривень.

Як стверджує експерт, Мальчик майже не буває у Празі, поїздки до якої зазначені у документах про відрядження. Натомість він начебто щомісяця проводить по 7-10 днів в Польщі, де проживають його дружина і діти.

Шнайдер також заявляє, що у документах на відрядження Олега Мальчика зазначається компанія, яка начебто ніяк не пов’язана із "Укрнафтобурінням".

"І все це відбувається за державний кошт, попри четвертий місяць повністю зупиненої діяльності "Укрнафтобуріння" з видобування газу, після скасування Спецдозволу", — говорить експерт.

За словами Шнайдера, Олег Мальчик має вельми неоднозначну репутацію в адміністрації "Укрнафтобуріння". Фахівець стверджує, що після призначення Мальчик звільнив усю юридичну команду УНБ, яка супроводжувала судовий кейс із намаганнями Держгеонадра відібрати у компанії спецдозвіл на видобуток природного газу. В результаті компанія вже четвертий місяць поспіль як повністю зупинила видобуток газу. За підрахунками Шнайдера, це вартує держбюджету близько 400 мільйонів гривень щомісяця.

Звертає політичний експерт увагу і на те, що в день найважливішого судового засідання по скасуванню спецдозволу, Олег Мальчик також перебував у Варшаві, хоча документально мав знаходитися у відрядженні в Празі.

При цьому на понеділок, 11 березня, запланований захід, де Мальчика пропонуватимуть затвердити "повноцінним" очільником правління "Укрнафтобуріння" — себто позбавити його посади приставки "тимчасово виконуючий обов’язки". Якщо це станеться, нинішній т.в.о. керівника отримає новий 5-річний контракт, що передбачатиме мільйонні зарплати і гарне фінзабезпечення у разі звільнення.

Михайло Шнайдер вважає, що за цим призначенням може особисто стояти очільник державної "Укрнафти" Сергій Корецький. На думку експерта, цією історією обов’язково повинні зацікавитися відповідні державні органи.