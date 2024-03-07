Полмиллиона гривен на отдых с семьей, пока компания теряет миллионы? Эксперт рассказал, как управляют "Укрнефтебурением"

Полмиллиона гривен за два месяца — такую сумму государственных средств якобы на заграничные командировки потратил за октябрь-ноябрь 2023 года и.о. председателя правления государственной компании "Укрнефтебурение" Олег Мальчик. Все эти поездки фактически оплачены государством за счет доходов временно переданной АРМА в управление "Укрнефти" компании. При этом есть данные, что на время командировки Мальчик мог находиться в совсем другом месте.

На это обратил внимание политический эксперт Михаил Шнайдер. По его данным, только одна октябрьская поездка в 2023 году могла обойтись предприятию в 148 769 гривен.

Как утверждает эксперт, Мальчик почти не бывает в Праге, поездки в которые указаны в командировочных документах. Вместо этого он якобы ежемесячно проводит по 7-10 дней в Польше, где проживают его жена и дети.

Шнайдер также заявляет, что в командировочных документах Олега Мальчика отмечается компания, которая вроде как не связана с "Укрнефтебурением".

"И все это происходит за государственные средства, несмотря на четвертый месяц полностью остановленной деятельности "Укрнефтебурения" по добыче газа после отмены Спецразрешения", — говорит эксперт.

По словам Шнайдера, у Олега Мальчика весьма неоднозначная репутация у администрации "Укрнефтебурения". Специалист утверждает, что после назначения Мальчик уволил всю юридическую команду УНБ, сопровождавшую судебный кейс с попытками Госгеонадра отобрать у компании спецразрешение на добычу природного газа. В результате компания уже четвертый месяц как полностью остановила добычу газа. По подсчетам Шнайдера, это стоит госбюджету около 400 миллионов гривен ежемесячно.

Обращает политический эксперт внимание и на то, что в день важнейшего судебного заседания по отмене спецразрешения Олег Мальчик также находился в Варшаве, хотя документально должен находиться в командировке в Праге.

При этом на понедельник, 11 марта, запланировано мероприятие, где Мальчика предложат утвердить "полноценным" руководителем правления "Укрнефтебурения" — то есть лишить его должность приставки "временно исполняющий обязанности". Если это произойдет, нынешний и.о. руководителя получит новый 5-летний контракт, предусматривающий миллионные зарплаты и хорошее финобеспечение в случае увольнения.

Михаил Шнайдер считает, что за этим назначением может лично стоять глава государственной "Укрнафты" Сергей Корецкий. По мнению эксперта, этой историей обязательно должны заинтересоваться государственные органы.