У Польщі відповіли на питання про відправку свого війська в Україну

Набагато краще передати Україні техніку

Польща не планує відправляти свої війська в Україну. Натомість не проти надавати українській армії необхідну військову техніку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про спільну місію НАТО з підтримки України. Пише видання "Kresy".

"Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива", — підкреслив міністр."Ми вважаємо, що набагато краще передати Україні техніку, аби вона могла самостійно оборонятися."

За словами Косіняк-Камиша, Польща вже навчає близько третини українських військових, що робить її одним із ключових партнерів України у цій сфері.

"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має", — додав він.

Зазначимо, проти ідеї французького президента Макрона направити війська НАТО або ЄС, вже виступило багато політиків Заходу. В тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправить жодного солдата до України. Німеччина не братиме участі у цій війні.

Також ідею відправлення військ західних країн в Україну відкинула Велика Британія. Прессекретар прем'єра Ріші Сунака заявив, що у них "немає жодних планів щодо масштабного розгортання".

Раніше "Телеграф" писав, президент Польщі Анджей Дуда коментував пропозицію Макрона. За його словами, найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України.