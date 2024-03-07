Польша хочет помочь, но…: Туск сделал очень неприятное для Украины предложение

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Польша предложит Европейскому Союзу отменить торговые преференции для Украины. Они были предоставлены после начала широкомасштабного вторжения России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Dziennik Gazeta Prawna. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с руководителями европейских институций и лидерами стран ЕС.

"Нужны изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, действовавшим в товарообороте с Украиной и другими странами до начала войны", — подчеркнул польский премьер.

В то же время Туск заявил, что Польша не намерена закрывать границу для товаров из Украины. По его словам, Польша очень хочет помогать Украине, но одновременно должна защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки.

Напомним, замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС. При этом Киев призывает блок запретить импорт российского зерна, все еще поступающего в страны Европы через Беларусь и страны Балтии.